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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسب نجاح 85.5% و75%.. إعلان أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأسوان.. شاهد

أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية
أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية
محمد عبد الفتاح

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى معاهد المنطقة عن العام الدراسى 2025/2026.

وقدم فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، خالص التهاني لأوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية،  وإلى جميع الطلاب الناجحين.

متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتميز، مقدماً التحية والتقدير لأولياء أمورهم ومعلميهم على ما بذلوه من دعم ورعاية أسهم فى تحقيق هذا التفوق.

الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

 

كما وجه رئيس منطقة أسوان الأزهرية، خالص شكره وتقديره لإدارة الامتحانات، وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، وكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ لما قدموه من جهد وعطاء خلال فترة الامتحانات ساهم فى إنجاز الأعمال المطلوبة بدقة ونجاح.

وبلغت نسبة النجاح على مستوى المنطقة فى الشهادة الابتدائية 85.5 ٪ ، بينما بلغت النسبة فى الشهادة الإعدادية ٧٥٪ 

وجاءت ترتيب العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية. 

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