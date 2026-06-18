خط محمول يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود شريحة باسمك دون علمك؟

تظل قصة الطالب عمرو عبد الحكيم نموذجًا مؤلمًا لما قد يفعله خط هاتف مجهول بحياة إنسان، إذ حول حياة شاب في مقتبل عمره من طالب جامعي إلى سجين يقضي عقوبة السجن المؤبد، في قضية لا يملك عنها أي معلومات سوى أن رقم هاتفه استُخدم في التنسيق لشحنة مخدرات، وأن صديقًا طلب منه استخراج شريحة "دعم" لتحقيق هدف شهري، لتتحول إلى ورقة اتهمته بجريمة لم يرتكبها.

وتعيش أسرة الطالب عمرو عبد الحكيم، المقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، حالة من الصدمة والحزن بعد صدور حكم بالسجن المؤبد ضده في قضية اتجار بالمواد المخدرة، مؤكدين أنه تعرض لظلم جسيم وأنه لا تربطه أي صلة بالواقعة محل الاتهام.







وتعود تفاصيل الواقعة إلى شريحة هاتف محمول تم استخراجها باسم الطالب لتساعد صديقه في تحقيق هدفه الشهري بمتجر اتصالات، لكنها تحولت إلى ورقة اتهام أوصلته إلى قفص الاتهام، في واقعة أعادت تسليط الضوء على خطورة ترك خطوط الهاتف المحمول مسجلة بأسماء المواطنين دون متابعة، وما قد يترتب عليها من مسؤوليات قانونية قد تكون مصيرية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على هذه الخطوط في العديد من المعاملات والوقائع الجنائية.

تفاصيل الواقعة كما ترويها أسرة الطالب

وقالت خلود عبد الحكيم، شقيقة الطالب، إن شقيقها يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات، وإن بداية الواقعة تعود إلى نحو يناير الماضي عندما حضر اثنان من المخبرين إلى منزل الأسرة للسؤال عنه، لتفاجأ الأسرة بعد ذلك بوجود قضية ضُبط خلالها أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش أثناء نقل شحنة بصل من محافظة السويس إلى محافظة الإسماعيلية.

وأفاد المتهمون خلال التحقيقات بأن هناك شخصًا يدعى "محمود" كان على تواصل هاتفي معهم بشأن الشحنة، وعند فحص رقم الهاتف المشار إليه، تبين أنه مسجل باسم عمرو عبد الحكيم، الأمر الذي أدى إلى اتهامه في القضية، رغم أن جميع السائقين أكدوا أن التواصل كان هاتفيًا فقط مع شخص يدعى محمود.

وأكدت شقيقة الطالب أن بعض المتهمين في القضية حصلوا على أحكام بالبراءة، بينما انتهت التحريات إلى اتهام شقيقها بالاتجار في المواد المخدرة، مشيرة إلى أن محضر التحريات تضمن عدم الاستدلال على محل إقامته، وأن حقيقة القصة تعود إلى أن صديق شقيقها طلب منه استخراج شريحة اتصالات دعمًا لشقيقته التي تعمل في أحد فروع الاتصالات لتحقيق الهدف الشهري، وهو الخط الذي تم استخدامه في القضية من قبل شخص يدعى "محمود" دون علم الطالب أو معرفته.

الطالب يسلم نفسه وجهات التحقيق تفاجئه بحكم السجن المؤبد

أشارت شقيقة الطالب إلى أن عمرو بادر بتسليم نفسه للجهات المختصة في السويس يوم 2 مايو الماضي، إيمانًا منه بقدرته على إثبات براءته وكشف الحقيقة، إلا أنه فوجئ بصدور حكم بالسجن المؤبد ضده من المحكمة، وهو الحكم الذي شكل صدمة كبيرة للأسرة التي ظلت متمسكة ببراءة نجلها طوال فترة القضية.

وأوضحت أن شقيقها كان قد صور الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تسليم نفسه لجهات التحقيق، تحسبًا لعدم حصوله على البراءة، ليتمكن من شرح قصته للرأي العام عبر الفيديو المنتشر.

وطالبت الأسرة الجهات المعنية بإعادة فحص القضية والتحقيق في جميع ملابساتها، مؤكدين تمسكهم ببراءة نجلهم وسعيهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات ذلك، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تضامنوا مع الطالب وطالبوا بإعادة النظر في الحكم الصادر ضده.

كيف تتحقق من عدم وجود خطوط محمول مسجلة باسمك؟

في ضوء هذه الواقعة المأساوية، يعود التساؤل بقوة حول كيفية التأكد من عدم وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، خاصة مع إمكانية استخدام هذه الشرائح في معاملات أو وقائع قد تترتب عليها مسؤوليات قانونية ثقيلة على صاحب البيانات المسجل عليها الخط.

ويُعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة المنوطة بتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، وقد وفر خدمة رسمية تمكن المواطنين من الاستعلام عن جميع الخطوط المسجلة بأسمائهم، وهي خدمة «أرقامي» المتاحة عبر تطبيق «My NTRA» الرسمي .



وتتيح هذه الخدمة للمستخدم معرفة جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات المختلفة باستخدام الرقم القومي فقط ودون أي رسوم، وذلك من خلال تحميل التطبيق ثم الدخول إلى خدمة «أرقامي» للاطلاع على كافة الشرائح المسجلة بالرقم القومي، والتأكد من أنها جميعًا تحت حيازة واستخدام صاحبها الفعلي .

خطوات الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمك

لاكتشاف أي خطوط غير معروفة مسجلة باسمك، يمكن اتباع هذه الخطوات التفصيلية المدعومة بالصور والتوضيحات داخل التطبيق:

تحميل تطبيق «My NTRA» من متجر التطبيقات الرسمي لهاتفك (Google Play أو App Store)

إنشاء حساب جديد على التطبيق أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الموجودة لديك

اختيار قائمة «الخدمات» من الصفحة الرئيسية للتطبيق

الضغط على «خدماتي» ثم اختيار خدمة «أرقامي»

الضغط على «استعلام» وإدخال الرقم القومي الخاص بك

الضغط على «تأكيد» لتظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي

الضغط على «تم»، وستظهر قائمة بجميع الأرقام المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات الأربع (فودافون، أورانج، إتصالات، وي)

ماذا تفعل عند اكتشاف خط غير معروف؟

في حال اكتشاف أي خط غير معروف أو غير مستخدم من قبل صاحب الرقم القومي، ينصح بسرعة التواصل مع شركة الاتصالات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الموقف وتحديث البيانات أو إلغاء الخط وفق الضوابط المعمول بها .



ويؤكد خبراء الاتصالات أن مراجعة الخطوط المسجلة بالرقم القومي بشكل دوري، مرة كل بضعة أشهر على الأقل، تمثل إحدى الوسائل المهمة لحماية البيانات الشخصية، وتجنب أي مشكلات قد تنشأ نتيجة استخدام خطوط مسجلة باسم أشخاص لا يعلمون بوجودها أو لا يستخدمونها بأنفسهم.

وتحولت خدمة «أرقامي» خلال السنوات الأخيرة إلى أداة مهمة للمواطنين للتأكد من سلامة بياناتهم، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خطوط الهاتف المحمول في العديد من المعاملات والخدمات الرقمية اليومية، وما قد يترتب على وجود خطوط غير معروفة من مسؤوليات قانونية أو مالية قد تكون ثقيلة على صاحب البيانات، كما حدث في واقعة طالب الشرقية.

نصائح لحماية بياناتك الشخصية من الاستخدام غير المصرح به

إلى جانب استخدام خدمة «أرقامي» بشكل منتظم، ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية البيانات الشخصية من أي استخدام غير مصرح به، وتشمل:

عدم مشاركة الرقم القومي أو صورة بطاقة الرقم القومي مع أي شخص أو جهة غير موثوقة، خاصة عند تسجيل خطوط هاتف جديدة

التأكد عند شراء خط هاتف جديد من أن عملية التسجيل تمت بشكل صحيح وأن الخط مسجل باسمك أنت وليس باسم موظف الشركة أو أي طرف آخر

الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بخط الهاتف وعدم مشاركته مع الآخرين، حيث يستخدم هذا الرقم في العديد من عمليات التحقق والموافقة على المعاملات

في حال فقدان الهاتف أو الشريحة، التواصل فورًا مع شركة الاتصالات لإلغاء الشريحة ومنع أي استخدام غير مصرح به للخط

مراجعة خدمة «أرقامي» بشكل دوري كل 3 إلى 6 أشهر وليس فقط عند الشك بوجود مشكلة



مأساة طالب الشرقية ودروس مستفادة

وتطرح الواقعة العديد من التساؤلات حول ضرورة تشديد الرقابة على عمليات تسجيل خطوط الهاتف المحمول، وضمان عدم استغلال بيانات المواطنين في شرائح غير مستخدمة، مع تفعيل آليات أسرع لإلغاء الخطوط غير النشطة أو المجهولة المصدر.

دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية المواطنين

يؤدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دورًا محوريًا في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، من خلال وضع الضوابط المنظمة لعمل شركات الاتصالات، وتوفير الخدمات التي تمكن المواطنين من مراقبة بياناتهم، وفي مقدمتها خدمة «أرقامي» التي تُعد الأداة الأشهر لحماية المواطنين من تداعيات تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم .

ويواصل الجهاز تطوير خدماته وإطلاق حملات توعوية لتعزيز الوعي بأهمية مراقبة البيانات الشخصية، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم.