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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري نفسي يحذر: تريندات الأدوية على السوشيال ميديا تهدد حياة المراهقين

الأدوية
الأدوية
محمد البدوي

حذر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، من خطورة انتشار محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشجع المراهقين والشباب على تناول أدوية نفسية دون إشراف طبي، مؤكداً أن الانسياق وراء هذه "التريندات" قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تهدد الحياة.

دافع التقليد أو المنافسة

وأوضح فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الشباب يقبلون على هذه الممارسات بدافع التقليد أو المنافسة أو السعي وراء الشهرة وجذب الانتباه، دون إدراك للمخاطر الصحية المترتبة عليها.

التخلص من الضغوط النفسية

وأشار إلى أن عقار "كلوزابين" المعروف تجارياً باسم "كلوزابكس" يُستخدم لعلاج حالات نفسية معقدة، أبرزها الفصام الحاد، ولا يجوز تناوله إلا تحت إشراف طبي متخصص ومتابعة دقيقة، محذراً من الترويج له باعتباره وسيلة لتحسين الحالة المزاجية أو زيادة التركيز أو التخلص من الضغوط النفسية.

خلايا الدم البيضاء

وأكد استشاري الطب النفسي أن الاستخدام العشوائي لهذا الدواء قد يؤدي إلى انخفاض المناعة نتيجة تأثيره على خلايا الدم البيضاء، ما يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، خاصة عند تناوله دون استشارة طبية أو بالتزامن مع أدوية أخرى تؤثر على الجهاز العصبي.

وأضاف أن الجرعات غير المناسبة قد تتسبب في الدخول بحالة من النوم العميق لفترات طويلة، إلى جانب ظهور أعراض تشمل ضعف التركيز، والرعشة، والتبول اللاإرادي، وشحوب الوجه، وتراجع مستوى الوعي، لافتاً إلى أن بعض الحالات قد تتطور إلى مضاعفات تستدعي التدخل الطبي العاجل.

عدم تناول أي أدوية

ووجّه فرويز رسالة إلى الأسر بضرورة متابعة الأبناء والانتباه لأي تغيرات مفاجئة في سلوكهم أو عادات نومهم، موضحاً أن النوم المفرط، وسيلان اللعاب أثناء النوم، والرعشة غير المبررة، تعد من أبرز المؤشرات التي تستوجب التدخل السريع والتأكد من عدم تناول أي أدوية دون وصفة طبية.

وشدد على أهمية عدم استخدام أي عقاقير نفسية أو عصبية إلا من خلال الطبيب المختص، مؤكداً أن سوء استخدام هذه الأدوية قد يحولها من وسيلة للعلاج إلى خطر حقيقي يهدد صحة الإنسان وحياته.

جمال فرويز الطب النفسي كلوزابين خلايا الدم البيضاء المراهقين

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