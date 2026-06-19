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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام موسى يحذر: «تريند الأدوية النفسية» يهدد حياة الشباب على السوشيال ميديا

الأدوية
الأدوية
محمد البدوي

حذر الإعلامي هشام موسى من انتشار موجة خطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المنصات التي أُنشئت للتواصل وتقريب المسافات بين الناس، تحولت في بعض الأحيان إلى ساحة لنشر “سلوكيات مقلقة” تهدد حياة الشباب والمراهقين.

ضغوط نفسية وحالات حزن

وأوضح موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور ما وصفه بـ«التريند الأسود»، حيث يتعمد بعض الشباب والفتيات نشر مقاطع فيديو توحي بمعاناتهم من ضغوط نفسية وحالات حزن، قبل أن يظهروا وهم يتناولون أدوية نفسية شديدة الخطورة، في محاولة لتقديمها وكأنها وسيلة سحرية للتخلص من المشكلات النفسية وتحسين الحالة المزاجية.

إدراك للعواقب الصحية المترتبة

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بتحدٍ عابر أو محتوى ترفيهي، بل بسلوك بالغ الخطورة قد يدفع آخرين إلى تقليده دون إدراك للعواقب الصحية المترتبة عليه، خاصة أن هذه العقاقير لا تُستخدم إلا تحت إشراف طبي دقيق، وتتطلب متابعة مستمرة وتحاليل دورية بسبب آثارها الجانبية المعقدة التي قد تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة.

وأضاف أن خطورة الظاهرة دفعت الجهات المعنية إلى إطلاق تحذيرات رسمية، بعدما باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا لصحة الشباب وسلامتهم، مؤكدًا أن الترويج العشوائي للأدوية عبر السوشيال ميديا يعد نوعًا من التضليل الخطير الذي قد يقود إلى نتائج مأساوية.

رسالة مباشرة إلى أولياء الأمور

ووجه هشام موسى رسالة مباشرة إلى أولياء الأمور، داعيًا إياهم إلى متابعة ما يتعرض له أبناؤهم عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل، والاقتراب منهم نفسيًا والاستماع إلى مشكلاتهم وضغوطهم اليومية، حتى لا يبحثوا عن حلول وهمية أو مسكنات زائفة قد تدفعهم إلى مخاطر لا تُحمد عقباها.

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