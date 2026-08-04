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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تفوز بالمشروع البحثي والتنموي الدولي «CIRCULAMed» الممول من الاتحاد الأوروبي

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر
الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر
إيمان طلعت

أعلنت جامعة الأزهر فوزها بالمشروع البحثي والتنموي الدولي «CIRCULAMed»، والممول من برنامج التعاون عبر الحدود للبحر المتوسط (Interreg NEXT MED) التابع للاتحاد الأوروبي.

 

جامعة الأزهر تفوز بالمشروع البحثي والتنموي الدولي «CIRCULAMed» الممول من الاتحاد الأوروبي

وصرح الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة أن هذا الإنجاز يعزز مكانة جامعة الأزهر الأكاديمية والبحثية على الساحة الدولية ويوسع آفاق الشراكات الأورومتوسطية، كما يعكس في الوقت ذاته حرص الجامعة المستمر على الإسهام الفاعل في دعم قضايا التنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتمكين الشباب في المجالات العلمية والتطبيقية الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أحد الأبواب الجديدة التي تطرقها جامعة الأزهر في مسيرة التوسع نحو التمويلات والمنح الدولية الداعمة للتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه هنأ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر منسوبي الجامعة بهذا الفوز والإنجاز المؤسسي الدولي للجامعة، مؤكدًا أهميته في كونه يمثل تحولًا استراتيجيًا يبرز دعم الجامعة للحلول المبتكرة والتنمية المحلية؛ حيث يركز على تعزيز التدويل والتعاون الشامل، ويرسخ دور جامعة الأزهر كشريك أكاديمي في الشراكات الأورومتوسطية إلى جانب مؤسسات من: (مصر، اليونان، إسبانيا، تركيا، ولبنان).

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا المشروع يتوافق مع رؤية مصر 2030، في الربط بين البحث العلمي والاستراتيجيات الوطنية للدولة، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستراتيجيات إدارة المخلفات الصلبة وتأهيل الشباب، كما يُتيح للكوادر الشبابية في الجامعة فرصة الاحتكاك الدولي، ونقل المعرفة والخبرات الفنية وتطبيقاتها في مجالات الاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة، مقدمًا الشكر إلى مركز التميز الدولي بالجامعة رئيسًا وأعضاء، لجهودهم في النهوض بجامعة الأزهر دوليًا.

وأشار الدكتور محمد منصور، مدير التعاون الدولي والبرامج الدولية بمركز التميز الدولي إلى أن المشروع يهدف إلى تصميم نماذج علمية وعملية لإدارة المياه والمخلفات وتطبيقها في المناطق المختلفة، وتعزيز السياحة البيئية، والمساهمة في تنمية وتطوير السياحة البيئية كرافد اقتصادي مستدام للمجتمعات المحلية، إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية من خلال نقل وتوطين أحدث الممارسات والمهارات التقنية من الشركاء المتوسطيين لصالح الكوادر المحلية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عزت، عضو مركز التميز الدولي أن المشروع يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمخرجات الميدانية والتنموية، ومن أبرزها: التدريب والتأهيل المهني للشباب بالتعاون مع الجهات المحلية في مجالات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، ودعم ريادة الأعمال الخضراء والمشاريع الصغرى والمتوسطة، لتبني الممارسات الإنتاجية الحديثة في استخدام الموارد المائية.

جاء هذا الإنجاز برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة.

جامعة الأزهر المشروع البحثي والتنموي الدولي الاتحاد الأوروبي جامعة الأزهر تفوز بالمشروع البحثي والتنموي الدولي «CIRCULAMed» الممول من الاتحاد الأوروبي

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