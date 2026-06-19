حملات رقابية مشتركة على الأماكن غير المرخصة لبيع الدواء والمكملات الغذائية بالإسماعيلية

واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية جهوده المكثفة وحملاته الرقابية على عدد من الأماكن الغير مرخصة لبيع الدواء والمكملات الغذائية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأماكن الغير مرخصة لبيع الدواء والمكملات الغذائية المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين؛

تأتي هذه الحملات بالتنسيق والتعاون بين الدكتورة هانم سالم، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، وفرع هيئة الدواء المصرية بالإسماعيلية برئاسة الدكتورة أميرة عبد الله وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والأدوية وتم إعدام كميات كبيرة من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

كما قامت الحملة بتوجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة سرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام التام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية.