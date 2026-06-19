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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

صورة من الجنازة
صورة من الجنازة
محمد إبراهيم

تقدم الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الجنازة العسكرية التي أُقيمت للفريق يوسف عفيفي أحد أبطال القوات المسلحة وقادة حرب أكتوبر المجيدة،  بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة والشخصيات العامة ، حيث أجريت له المراسم العسكرية تقديرًا  لما قدمه من عطاء وتضحيات في خدمة الوطن ، كما قام سيادته بتقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد .

الفريق يوسف عفيفي

بدأ الفريق يوسف عفيفي مسيرته العسكرية بتخرجه في الكلية الحربية عام 1948 وشارك في حرب فلسطين ، كما كان من الضباط الذين أسهموا في ثورة 23 يوليو 1952، قبل أن يتدرج في العديد من المناصب القيادية داخل القوات المسلحة.

وخلال حرب أكتوبر 1973، تولى قيادة الفرقة 19 مشاة، التى شاركت ضمن تشكيلات الجيش الثالث الميدانى في تنفيذ مهام العبور واقتحام خط الدفاع الإسرائيلى على الضفة الشرقية لقناة السويس ، وأسهمت فى تثبيت رؤوس الكبارى وتنفيذ مهامها القتالية بكفاءة، لتسجل إحدى الصفحات المضيئة في تاريخ القوات المسلحة المصرية.

وعُرف الفريق يوسف عفيفى بكفاءته القيادية وقدرته على إدارة العمليات الميدانية في أصعب الظروف، وهو ما جعله من أبرز قادة الجيش الثالث الميداني خلال حرب التحرير ، وأسهم في تحقيق النجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.

وعقب الحرب ، واصل مسيرته في مواقع القيادة العليا ، حيث شغل مناصب نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ، وقائد الجيش الثالث الميدانى ، ورئيس هيئة البحوث العسكرية ، ومساعد وزير الدفاع، قبل أن ينتقل إلى العمل التنفيذى محافظًا للبحر الأحمر ، ثم محافظًا للجيزة ، مواصلًا أداء رسالته في خدمة الوطن .

وحصل الفريق الراحل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية ، وفي مقدمتها وسام العبور ووسام نجمة الشرف ، تقديرًا لما قدمه من بطولات وإسهامات وطنية ، كما ظل حاضرًا في العديد من المناسبات الوطنية واحتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر ، باعتباره أحد القادة الذين شاركوا في صنع هذا النصر العظيم .

وزير الدفاع يوسف عفيفى حرب أكتوبر الفريق يوسف عفيفي القوات المسلحة

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وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

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وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

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