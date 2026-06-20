البرازيل تتقدم بثلاثية نظيفة على هايتي في الشوط الأول بكأس العالم 2026

فرض منتخب منتخب البرازيل سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب هايتي، بعدما أنهى أول 45 دقيقة متقدمًا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وأظهر المنتخب البرازيلي تفوقًا واضحًا منذ الدقائق الأولى، مستحوذًا على الكرة وصانعًا العديد من الفرص الخطيرة، قبل أن ينجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف منحته أفضلية كبيرة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وافتتح ماتيوس كونيا التسجيل في الدقيقة الثالثة والعشرين، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده هدف التقدم.

وواصل كونيا تألقه خلال اللقاء، وعاد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة السادسة والثلاثين، مؤكدًا حضوره الهجومي المميز ومساهمته الكبيرة في فرض السيطرة البرازيلية على المباراة.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، تمكن فينيسيوس جونيور من إضافة الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليمنح منتخب البرازيل أفضلية مريحة قبل استكمال أحداث المباراة.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخب المغرب ومنتخب إسكتلندا، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ودخل المنتخب البرازيلي المباراة بتشكيل ضم أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه كل من دانيلو، جابرييل ماجاليس، ماركينيوس، ودوجلاس سانتوس، بينما ضم خط الوسط كاسيميرو، برونو جيمارايش، ولوكاس باكيتا، فيما قاد الهجوم الثلاثي المكون من رافينيا، وماتيوس كونيا، وفينيسيوس جونيور، الذين نجحوا في إنهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة عززت من حظوظ منتخبهم في تحقيق أول انتصار له في البطولة