قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. من يحق له الحصول عليها؟
لم يسلم منه أحد.. توسع انتشار داء الكلب في إسرائيل
مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن قرب سواحل سلطنة عُمان
لماذا لم تحاسب هذه العدادات بالأسعار الجديدة؟ .. الكهرباء تكشف السبب
من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء
موعد سفر بعثة النادي الأهلي إلى إسبانيا
للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي
وزير الصناعة يبحث توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات
اليماحي: السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء
محاكمة 22 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. السبت
انخفاض طفيف في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الاقتصاد الياباني: تأثير اضطرابات الشرق الأوسط على التضخم لا يزال محدودًا

وزير الاقتصاد الياباني: تأثير اضطرابات الشرق الأوسط على التضخم لا يزال محدودًا
وزير الاقتصاد الياباني: تأثير اضطرابات الشرق الأوسط على التضخم لا يزال محدودًا
أ ش أ

 أكد وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي، اليوم الثلاثاء، أن اليابان لم تشهد حتى الآن سوى ارتفاعات معتدلة في أسعار المستهلكين، مشيرًا إلى أن انتقال تأثير ارتفاع التكاليف الناتج عن اضطرابات الشرق الأوسط لا يزال محدودًا، في تقييم يعكس رؤية أقل تشددًا بشأن مخاطر التضخم.

ويتعارض هذا التقييم مع موقف بنك اليابان (المركزي) ، الذي أصدر الأسبوع الماضي أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مخاطر تجاوز معدل التضخم المستهدف البالغ 2%.

وقال كيوتشي، خلال مؤتمر صحفي ردًا على تحذيرات بنك اليابان: “ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 1.7% على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يعكس ارتفاعات معتدلة فقط.”

وأضاف: “نحتاج بالفعل إلى توخي الحذر إزاء احتمال انتقال ارتفاع التكاليف تدريجيًا إلى أسعار الأغذية وغيرها من السلع الاستهلاكية خلال الفترة من الصيف وحتى الخريف.”

وأشار الوزير إلى أن متوسط الأجور الحقيقية من المتوقع أن يرتفع بنحو 1% خلال السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2027، مؤكدًا أن الحكومة تركز على الحد من تأثير التضخم على الأسر من خلال دعم أسعار الوقود.

وقال: “نأمل أن يواصل بنك اليابان توجيه السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بصورة مستقرة ومستدامة.”

ويُعرف كيوتشي بأنه من أبرز المؤيدين للسياسة النقدية التيسيرية، وقد شارك في اجتماعات السياسة النقدية الأخيرة لبنك اليابان، بما في ذلك اجتماع الأسبوع الماضي واجتماع يونيو، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا عند 1%.

وخلال اجتماع يونيو، قال كيوتشي إن بنك اليابان يجب أن يتحمل المسؤولية عن قراراته وأن يستجيب بسرعة إذا واجه الاقتصاد “تقلبات شديدة”، وذلك وفقًا لملخص الآراء الصادر عن الاجتماع، وهي تصريحات اعتبرتها الأسواق إشارة إلى تحفظات الحكومة بشأن خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي ارتفاعات معتدلة في أسعار المستهلكين اضطرابات الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

أكاديمية مصر للطيران

أكاديمية مصر للطيران تجدد اعتمادات شهادات "ISO" في الجودة والمؤسسات التعليمية

ذكرى إطلاق «نايل سات 201».. خطوة صنعت مستقبل الإعلام المصري

ذكرى إطلاق «نايل سات 201».. خطوة صنعت مستقبل الإعلام المصري

الأنبا فيلوباتير أسقف ابو قرقاص

الأنبا فيلوباتير يرسم شمامسة جددا ويفتتح مبنى خدمات وناديا كنسيا بكوم المحرص

بالصور

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد