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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

20000 دولار .. فرص عمل جديدة في السفارة الأمريكية بالقاهرة

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي أخصائي المفوضيات (نائب مدير المتجر).

فرص عمل السفارة الأمريكية

وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى أخصائي المفوضيات (نائب مدير المتجر) بمرتب يصل إلى 20,813 دولار أمريكي سنويًا .

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تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

وتتوافر فرص عمل أخصائي المفوضيات (نائب مدير المتجر) لدي السفارة الأمريكية حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين لمنصب نائب مدير المتجر في قسم المجمعات التجارية بمرتب مادي يبلغ 20,813 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يكون آخر فرصة للتقديم 05/09/2024.

وظائف جديدة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة 

كما أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها إلي سائق شاحنة بمرتب مادي يبلغ 5,769 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يكون آخر موعد للتقديم 05/05/2024.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

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وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتب مادي مميز حسب التخصصات المطلوبة.

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