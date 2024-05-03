فرص عمل في 55 شركة.. شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص براتب 6000 جنيه

أعلنت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم الجمعة عن تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لديها 3408 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم» برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.



وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر مايو 2024 الجاري عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

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راتب 6 آلاف جنيه



وجه حسن شحاته، وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وهو 6 آلاف جنيه.

شروط شغل الوظائف بالقطاع الخاص بالقانون



نصت المادة 15 من قانون العمل الجديد على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وحظرت المادة 16 من قانون العمل الجديد على صاحب العمل تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت على: «ألا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».