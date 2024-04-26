الحد الأدنى 6000 جنيه.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص

تحرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، لاسيما في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

وتبذل الدولة بجهتيها التنفيذية والتشريعية قصارى جهدها لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الخاصة، بعد الإعلان عن زيادتها إلى 6000 جنيه ابتداءً من 1 مايو المقبل، وفقًا للزيادة المقررة لقانون العمل.

في سياق متصل، طالب النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، خاصة وأن جزء كبير من العاملين يعملون بالقطاع الخاص، وليس هناك ضمان لـ زيادة أجورهم التي يتقاضونها، كما يحدث في القطاع الحكومي بشكل دوري.

لايفوتك ||



وأكد " يحيي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قانون العمل نص على أن يتولى المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور بحيث يتناسب مع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حاليًا يبلغ 3500 جنيه أو اقل في أغلب الشركات الخاصة، وفقًا لآخر قرار صادر عن المجلس الذي ترأسته وزيرة التخطيط.



علاوة لعمال القطاع الخاص



حدد قانون العمل صرف علاوات دورية للعاملين بالقطاع الخاص، حرصًا من المشرع على ضرورة زيادة دخول الموظفين والعاملين بصفة دورية، حيث أن البعض قد يكون مرتبه يفوق الحد الأدنى للأجور وبالتالي قد لا يستفيد من الزيادة.

مصير الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

وعن مصير شركات القطاع الخاص الممتنعة عن تطبيق القرار، أفاد “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد”، بأنه يجب على الموظفين فى القطاعات الخاصة إذا ما لاحظوا تقاعس الشركات بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، تقديم شكوى للجنة القوى العاملة بالبرلمان لبحثها وإحالتها لرئيس مجلس النواب.



موعد زيادة أجور القطاع الخاص



أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى خلال شهر مايو القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

غرامات للشركات الغير ملتزمة

ونصت المادة (247) من قانون العمل الجديد، على أن يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

الفئات المحرومة من زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص 2024

أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

