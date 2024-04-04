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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

18 مليون ليرة.. قرار عاجل لمجلس الوزراء اللبناني بشأن أجور القطاع الخاص

ميقاتي
ميقاتي

أقرَّ مجلس الوزراء رفع  الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى  18 مليون ليرة.

 

وكان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بوقت سابق وجه نداء عاجلا للسلطات اللبنانية ولجنة المؤشر برفع الحد الادني للاحور الي 700 دولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص.


من جانبه؛ أكد رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله في تصريحات إلى "ليبانون ديبايت" أن الـ 700 دولار هي بمثابة حد أدنى للعيش بكرامة.

وشدد على أن مطالبة الاتحاد مجلس الوزراء بمبلغ 700 دولار كحد أدنى، أتى بناء على إباحة وزارة الاقتصاد وكافة الوزراء لأصحاب العمل الدولرة, وصدرت مراسيم رسمية بذلك".

وبين  عبدالله  أن الاتحاد في الكثير من الأماكن نجح, وتم تعديل الأجور، مؤكدًا علي أن الاتحاد سيقوم بكافة وسائل الضغط المتاحة له بشكل قانوني ودستوري, لإقرار مبلغ 700 دولار كحد أدنى للأجور

 

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