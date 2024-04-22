باستثناء هؤلاء| موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024.. وهذه عقوبة المخالفين

يتساءل عدد كبير من الموظفين بالقطاع الخاص خلال الوقت الجاري عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والفئات التي سيطبق عليها القرار والأخرى المستثناة ، لاسيما بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 إلى 6000 جنيه .



موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

في سياق متصل ، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى خلال شهر مايو القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

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وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أن وزير العمل أكد أن الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيق غرامة عليها من 100 جنيه لـ 500 جنيه على العامل الواحد.



الفئات المحرومة من زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص 2024



أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

