ترامب يتفقد الطائرة الرئاسية الجديدة في قاعدة أندروز بتمويل قطري | صور

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي ‎دونالد ترامب تفقد الطائرة الرئاسية الجديدة في قاعدة أندروز بولاية ​ماريلاند ذات الطراز (‌بوينج 747).

وأمام حشد من الطيارين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، بدا ترامب مرتاحًا لحصوله أخيرًا على طائرة تُناسب ذوقه، حيث قال إنّ الألواح الخشبية في الطائرة من أجود الأنواع، ويرفرف العلم على ذيلها بشكلٍ مثالي، أما الألوان، التي لم تعد زرقاء فاتحة، فهي "أفضل بكثير" و"أكثر ملاءمة".

وقال : "كل شيء مصمم بشكل جيد. هذا ما أقصده. أحب لون العلم الأمريكي، أليس كذلك؟ هذا منطقي."



وهكذا يبدأ عهد جديد من السفر الجوي الرئاسي، حيث تهدف الطائرة النفاثة الفاخرة إلى سد الفجوة بين طائرتي بوينغ 747-200 المعدلتين والقديمتين، اللتين تُستخدمان كطائرة الرئاسة منذ 1990، وطائرتين جديدتين تُجري بوينغ حاليًا عملية تحديث لهما، والتي لن تكتمل قبل عامين تقريبًا.

وتبرعت قطر بالطائرة الجديدة لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) العام الماضي.

وتم الاستغناء عن اللون الأزرق الفاتح الذي ابتكرته جاكلين كينيدي والذي استُخدم في الطائرة الرئاسية منذ ذلك الحين، وقال ترامب: "نُحب اللون الأزرق الفاتح، لكن حان وقت التغيير"، وحلّ محله هيكل طائرة باللونين الأزرق الداكن والأبيض، تتخلله خطوط حمراء، وأصبح العلم الأمريكي على ذيل الطائرة أكثر انسيابية من ذي قبل.

وصرح ترامب أيضا : "لقد أضفنا إليه شكلاً متموجاً. لطالما اعتمدنا على شكل مستقيم، ولم يعجبني ذلك قط .وربما ليس من قبيل المصادفة أن هذه التغييرات تجعل الطائرة الجديدة تشبه إلى حد كبير الطائرة الخاصة التي استخدمها ترامب لسنوات.

وأعلن سلاح الجو، الجمعة، أن الطائرة الجديدة ستبدأ قريبًا "رحلات تجريبية". وتهدف هذه الرحلات، وفقًا لبيان صادر عن سلاح الجو، إلى "اختبار نهائي" لتعديل الطائرة.