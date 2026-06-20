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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

باي باي بيبي.. هل يقترب ترامب من التخلي عن نتنياهو؟

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تصاعد حالة الاستياء داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تباين متزايد في الرؤى بشأن التعامل مع إيران ومستقبل التصعيد العسكري في المنطقة.

ووفقًا للصحيفة، شهدت الأسابيع الأخيرة توترًا ملحوظًا في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، إذ أبدى الرئيس الأمريكي رغبة في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران، في حين دفع نتنياهو باتجاه مواصلة الضغوط العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بإعلان وقف إطلاق النار الأخير، بعدما توقعوا أن تميل الإدارة الأميركية إلى دعم مزيد من العمليات العسكرية ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ترامب أعرب في أحاديث خاصة عن انزعاجه من إصرار نتنياهو المستمر على توسيع نطاق العمليات العسكرية، واصفًا إياه بأنه "يريد قصف الجميع".

كما أفادت المصادر بأن ترامب بدأ يشكك في بعض التقديرات والمعلومات التي يقدمها نتنياهو، وبات يسأل مساعديه عقب كل اتصال هاتفي معه عن مدى دقة ما يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن نتنياهو قد يسعى إلى إطالة أمد المواجهة مع إيران لأسباب سياسية داخلية، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين الجانبين. 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران

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