قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل غياب نيمار عن مواجهة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026
تحذير استخباراتي أمريكي من خطوات إسرائيلية قد تقوض جهود التوصل لاتفاق مع إيران
عمدة نيويورك يهاجم «أيباك»: تضخ أموالًا مشبوهة للحفاظ على نفوذها
حبس الطالب ووالده والفتاة في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام
نيران صديقة.. أمريكا تتقدم على أستراليا بهدف في كأس العالم 2026
تقرب إلى الله وإحياءً للسنة.. موعد صيام يوم عاشوراء 2026 وفضل هذا اليوم المبارك
انخفاض تاريخي في الأسعار.. تحذير برلماني من المضاربة على الذهب
ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 8 ملايين يورو
رسميًا .. نيمار خارج قائمة البرازيل لمواجهة هايتي في كأس العالم 2026
أبصم بالعشرة.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن راتب زيزو في الأهلي
بعد التألق في كأس العالم.. مصطفى شوبير علي رادار الدوري الإنجليزي
خبراء يحذرون من استمرار موجة التضخم في الولايات المتحدة رغم فتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

NBC: ترامب طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

كشفت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل على وقف إطلاق النار في لبنان، في إطار تحركات أمريكية تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة على الجبهة اللبنانية ومنع توسع دائرة المواجهة في المنطقة.

وبحسب التقرير، جاء الطلب الأمريكي خلال اتصالات بين الجانبين تناولت التطورات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، حيث تسعى واشنطن إلى الدفع باتجاه تهدئة الأوضاع وتثبيت الاستقرار، خصوصاً في ظل المخاوف من أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية إلى فتح مسار تصعيد أوسع يصعب احتواؤه.

ويأتي الموقف الأمريكي، في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات متواصلة، مع تبادل الضربات والعمليات العسكرية، وسط ضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى ترتيبات تضمن وقف القتال وحماية المدنيين. 

كما تركز الجهود الدبلوماسية على إعادة تفعيل المسارات السياسية المرتبطة بأمن جنوب لبنان وتطبيق التفاهمات الدولية ذات الصلة.

ووفقاً للتقارير، فإن إدارة ترامب تنظر إلى “وقف إطلاق النار في لبنان”؛ باعتباره جزءاً من مسار أوسع يهدف إلى خفض حدة الأزمات الإقليمية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تشمل أطرافاً عدة في المنطقة، وذلك في ظل اهتمام أمريكي بالحفاظ على استقرار الجبهة اللبنانية ومنع تأثيرها على ملفات إقليمية أخرى.

وفي المقابل، تؤكد إسرائيل أنها تتابع التطورات الأمنية وفق ما تعتبره احتياجاتها الدفاعية، بينما تشدد أطراف لبنانية ودولية على ضرورة احترام سيادة لبنان والتوصل إلى حلول سياسية تضع حداً للتصعيد، كما أن نجاح أي وقف لإطلاق النار سيبقى مرتبطاً بمدى التزام جميع الأطراف وتوافر ضمانات عملية لاستمرار التهدئة.

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تحركات أميركية الجبهة اللبنانية الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

هدير ضحية الدهس

سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

بائعة الشاي

بأي ذنب ذهبت.. تعليق مؤثر من سهير جودة على وفاة هدير بائعة الشاي

مركز شباب الحرمين

تشابك وتعدٍ وصفع على الوجه.. مشاجرة بين مسئولين داخل حمام سباحة بالإسكندرية

مركز شباب الحرمين

مركز شباب الحرمين يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة حمام السباحة بالإسكندرية

بالصور

علاج جيني بجرعة واحدة قد يخفض الكوليسترول الضار لسنوات.. ما قصته؟

نتائج مبشرة لعلاج الكوليسترول الجيني
نتائج مبشرة لعلاج الكوليسترول الجيني
نتائج مبشرة لعلاج الكوليسترول الجيني

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

صورة من الجنازة
صورة من الجنازة
صورة من الجنازة

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف.. انتعاش طبيعى من الداخل

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج وصوص الثوم.. تصلح للغداء وطعمها لذيذ

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

فيديو

صورة من الجنازة

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد