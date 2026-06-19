NBC: ترامب طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان

كشفت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل على وقف إطلاق النار في لبنان، في إطار تحركات أمريكية تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة على الجبهة اللبنانية ومنع توسع دائرة المواجهة في المنطقة.

وبحسب التقرير، جاء الطلب الأمريكي خلال اتصالات بين الجانبين تناولت التطورات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، حيث تسعى واشنطن إلى الدفع باتجاه تهدئة الأوضاع وتثبيت الاستقرار، خصوصاً في ظل المخاوف من أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية إلى فتح مسار تصعيد أوسع يصعب احتواؤه.

ويأتي الموقف الأمريكي، في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات متواصلة، مع تبادل الضربات والعمليات العسكرية، وسط ضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى ترتيبات تضمن وقف القتال وحماية المدنيين.

كما تركز الجهود الدبلوماسية على إعادة تفعيل المسارات السياسية المرتبطة بأمن جنوب لبنان وتطبيق التفاهمات الدولية ذات الصلة.

ووفقاً للتقارير، فإن إدارة ترامب تنظر إلى “وقف إطلاق النار في لبنان”؛ باعتباره جزءاً من مسار أوسع يهدف إلى خفض حدة الأزمات الإقليمية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تشمل أطرافاً عدة في المنطقة، وذلك في ظل اهتمام أمريكي بالحفاظ على استقرار الجبهة اللبنانية ومنع تأثيرها على ملفات إقليمية أخرى.

وفي المقابل، تؤكد إسرائيل أنها تتابع التطورات الأمنية وفق ما تعتبره احتياجاتها الدفاعية، بينما تشدد أطراف لبنانية ودولية على ضرورة احترام سيادة لبنان والتوصل إلى حلول سياسية تضع حداً للتصعيد، كما أن نجاح أي وقف لإطلاق النار سيبقى مرتبطاً بمدى التزام جميع الأطراف وتوافر ضمانات عملية لاستمرار التهدئة.