واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطوات إسرائيلية قد تعرقل الاتفاق مع إيران

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال اتخاذ إسرائيل خطوات عسكرية في لبنان قد تؤثر سلباً على الجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وبحسب التقرير، فإن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن إسرائيل تعتزم مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله، وهو ما قد يهدد أحد البنود الرئيسية في التفاهمات الأمريكية الإيرانية. كما أشار التقرير إلى أن التحركات الإسرائيلية المحتملة قد تكون مرتبطة أيضاً باعتبارات سياسية داخلية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، إنه تحدث مع إسرائيل هاتفياً وحثها على الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، دون أن يكشف ما إذا كان قد تحدث مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب، في تصريحات أخرى لموقع "أكسيوس"، أنه قادر على منع أي هجمات إسرائيلية على لبنان، قائلاً: "الإسرائيليون يحترمونني وسيفعلون ما أقوله".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على وجودها الأمني في جنوب لبنان طالما استدعت الاحتياجات الأمنية ذلك، مشدداً على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.