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إيران تفرض قيودا جديدة على الملاحة في مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تفرض قيودا جديدة على الملاحة في مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
فرناس حفظي

فرضت السلطات البحرية الإيرانية، قيودا جديدة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما اشترطت على جميع السفن الراغبة في عبور الممر المائي الاستراتيجي تقديم إشعار مسبق قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الوصول.

وأوضحت الهيئة البحرية الإيرانية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن القرار يهدف إلى تفادي أي تأخير في عمليات دخول وخروج السفن من المضيق، مؤكدة ضرورة إرفاق طلبات العبور بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة قبل الوصول إلى المنطقة بمدة لا تقل عن يومين.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد من دخول مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، وسط ترقب لمآلات المسار التفاوضي الجديد بين الجانبين، وما إذا كان سيسهم في معالجة الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران.

وفي السياق ذاته، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن بلاده لن تقدم أي دعم مالي لطهران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن إيران "انتهى أمرها" ولن تحصل على "أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات"، معتبراً أن الحرب الأخيرة أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير.

وكان الرئيس الأمريكي قد نفى في وقت سابق صحة تقارير تحدثت عن نية واشنطن تقديم مساعدات مالية لإيران بقيمة 300 مليار دولار، واصفاً تلك الأنباء بأنها "أخبار كاذبة".

السلطات البحرية الإيرانية حركة الملاحة مضيق هرمز الممر المائي الهيئة البحرية الإيرانية

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