لن نقف مكتوفي الأيدي.. الحوثيون يحذرون من العدوان على لبنان

حذرت جماعة الحوثي في اليمن من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مؤكدة أن "محور المقاومة" لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الجماعة، في بيان تناول التطورات الميدانية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، إنها "تجدد تحذيرها من استمرار العدوان على لبنان"، مضيفة أن "محور المقاومة لن يقف مكتوف الأيدي أمام التصعيد الإسرائيلي المتواصل".

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات على الجبهة اللبنانية، واستمرار تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.