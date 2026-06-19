لبنان: إسرائيل شنت أكثر من 16 غارة جوية منذ إعلان وقف إطلاق النار

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي نفّذ أكثر من 16 غارة جوية منذ إعلان وقف إطلاق النار الساعة الرابعة مساءً.

وشهد لبنان يوماً دموياً جديداً؛ مع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط 47 قتيلاً ونحو 100 جريح، وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الجهات الصحية اللبنانية.

وتعد هذه الهجمات من بين الأعنف التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على الوضعين الأمني والإنساني.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، استهدفت الغارات عدداً من البلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب، إضافة إلى مناطق في البقاع الشرقي والغربي، حيث تعرضت مبانٍ سكنية ومرافق مدنية لأضرار متفاوتة.