نتنياهو يتمسك بمواصلة العمليات العسكرية ويرفض الانسحاب من جنوب لبنان

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن المشهد اللبناني عاد إلى مربع التهديدات والإنذارات الصادرة عن المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، وذلك عقب انتهاء مشاورات أمنية أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان وكبار الضباط.

وأوضحت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المشاورات جاءت بعد حادثة أمنية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها أسفرت عن مقتل أربعة عسكريين في ساعات الفجر.

وأشارت إلى أن نتنياهو أعلن، في بيان صادر عن مكتبه، أنه أوعز إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة الضربات والغارات والاستهدافات في جنوب لبنان، بهدف الحفاظ على أمن المستوطنين والمستوطنات الواقعة على الحدود الشمالية، إضافة إلى المناطق التي يتواجد فيها الجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو هدد حزب الله، مؤكداً أنه سيدفع الثمن، كما شدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تواجده في جنوب لبنان، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تأكيداً للموقف الرسمي الإسرائيلي، السياسي والأمني، الرافض لأي انسحاب من المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن تصريحات نتنياهو جاءت متطابقة مع تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي تحدث عن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لـ80 هدفاً تابعاً لحزب الله، شملت بنى تحتية ومواقع لتخزين العتاد وعناصر من الحزب، مؤكداً أن الجيش سيواصل التواجد في جميع المناطق التي يسيطر عليها.

وأكدت على أن إسرائيل تتمسك بالسيطرة على مناطق عدة، من بينها قلعة شقيف ومناطق أخرى أضيفت إلى نطاق انتشار الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك محيط النبطية، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في هذه المناطق رغم تعرضها لكمائن وخسائر ميدانية وصفتها بالفادحة.