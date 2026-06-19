اليوم .. اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية 2026 في مؤتمر صحفي موسع

تتجه أنظار الأوساط الرياضية العربية، اليوم، إلى مدينة الإسماعيلية التي تستضيف المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق منافسات البطولة العربية لألعاب القوى 2026، والمقرر إقامتها على استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ويعقد الاتحاد المصري لألعاب القوى المؤتمر بحضور مسؤولي الاتحادين المصري والعربي للعبة، إلى جانب ممثلي الجهات المنظمة وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وذلك للكشف عن تفاصيل الحدث العربي المرتقب وبرنامج المنافسات والاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة.

الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العربي لألعاب القوى

وتحظى البطولة بأهمية خاصة هذا العام، إذ تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العربي لألعاب القوى، ما يمنح المنافسات بعدًا تاريخيًا يتجاوز الجانب الرياضي، ويعكس مسيرة اللعبة في الوطن العربي على مدار خمسة عقود من العمل والتطوير.

وأكملت مدينة الإسماعيلية استعداداتها لاستضافة البطولة التي تقام على مضمار استاد هيئة قناة السويس، وسط متابعة مكثفة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة الرياضة المصرية والعربية.

مراجعة الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية

وكان الاتحاد المصري لألعاب القوى قد كثف خلال الأيام الماضية اجتماعاته التنسيقية مع اللجان المختلفة المشرفة على التنظيم، لمراجعة الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية الخاصة بالبطولة، في ظل مشاركة عربية واسعة ينتظر أن تشهد منافسات قوية بين أبرز المواهب والأبطال العرب في ألعاب القوى.

جميع الترتيبات الفنية والإدارية تسير وفق الخطة

من جانبه، أكد محمد أبو فندي مدير البطولة، أن جميع الترتيبات الفنية والإدارية تسير وفق الخطة الموضوعة، موضحًا أن لجان التنظيم والاستقبال والإقامة والنقل أنهت استعداداتها وتم استقبال كافة الوفود المشاركة مع الحرص على توفير أفضل الظروف الممكنة للرياضيين.

وأشار أبو فندي إلى أن اللجنة المنظمة أعدت منظومة عمل متكاملة تضمن راحة جميع الوفود، بما يساعد الأبطال المشاركين على تقديم أفضل مستوياتهم الفنية خلال المنافسات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، ورئيس لجنة العلاقات العامة والاسقبال، الجاهزية الكاملة لإقامة الحدث، مشددًا على توافر جميع الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح البطولة.

ومن المنتظر أن تنطلق المنافسات غدًا السبت وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في واحدة من أبرز البطولات العربية على أجندة ألعاب القوى خلال عام 2026، خاصة مع تزامنها مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس الاتحاد العربي لألعاب القوى.