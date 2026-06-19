قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل المواجهة المرتقبة.. 10 معلومات مهمة عن منتخب نيوزيلندا منافس مصر في كأس العالم 2026
ترامب يتوعد طهران: انتهى أمرهم.. لا أموال لإيران وسنستكمل مهلة المفاوضات
بريطانيا تعلن حزمة دعم إنساني إضافية للبنان خلال زيارة ثلاثية مع فرنسا وقطر
عمل مركز جديد.. بلاغ ثلاثي من العلاج الطبيعي ضد سمكري البني آدمين
نزل 100 جنيه.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم
مقتل 4 جنود إسرائيليين في هجوم لحزب الله بجنوب لبنان وسقوط 18 قتيلا في غارات إسرائيلية
وفرة مخزون الغذاء تكبح مخاطر ظاهرة النينيو على الأسواق العالمية
إمام عاشور مطلوب في وست هام يونايتد بعد تألقه المونديالي
المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس
محمد فريد: نعمل على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات
العرابي: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في التاريخ المصري استعاد فيها الشعب زمام المبادرة لحماية الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية 2026 في مؤتمر صحفي موسع

ألعاب قوي
ألعاب قوي
إسلام مقلد

تتجه أنظار الأوساط الرياضية العربية، اليوم، إلى مدينة الإسماعيلية التي تستضيف المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق منافسات البطولة العربية لألعاب القوى 2026، والمقرر إقامتها على استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ويعقد الاتحاد المصري لألعاب القوى المؤتمر بحضور مسؤولي الاتحادين المصري والعربي للعبة، إلى جانب ممثلي الجهات المنظمة وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وذلك للكشف عن تفاصيل الحدث العربي المرتقب وبرنامج المنافسات والاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة.

الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العربي لألعاب القوى

وتحظى البطولة بأهمية خاصة هذا العام، إذ تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العربي لألعاب القوى، ما يمنح المنافسات بعدًا تاريخيًا يتجاوز الجانب الرياضي، ويعكس مسيرة اللعبة في الوطن العربي على مدار خمسة عقود من العمل والتطوير.

وأكملت مدينة الإسماعيلية استعداداتها لاستضافة البطولة التي تقام على مضمار استاد هيئة قناة السويس، وسط متابعة مكثفة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة الرياضة المصرية والعربية.

مراجعة الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية

وكان الاتحاد المصري لألعاب القوى قد كثف خلال الأيام الماضية اجتماعاته التنسيقية مع اللجان المختلفة المشرفة على التنظيم، لمراجعة الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية الخاصة بالبطولة، في ظل مشاركة عربية واسعة ينتظر أن تشهد منافسات قوية بين أبرز المواهب والأبطال العرب في ألعاب القوى.

جميع الترتيبات الفنية والإدارية تسير وفق الخطة

من جانبه، أكد محمد أبو فندي مدير البطولة، أن جميع الترتيبات الفنية والإدارية تسير وفق الخطة الموضوعة، موضحًا أن لجان التنظيم والاستقبال والإقامة والنقل أنهت استعداداتها وتم استقبال كافة الوفود المشاركة مع الحرص على توفير أفضل الظروف الممكنة للرياضيين.

وأشار أبو فندي إلى أن اللجنة المنظمة أعدت منظومة عمل متكاملة تضمن راحة جميع الوفود، بما يساعد الأبطال المشاركين على تقديم أفضل مستوياتهم الفنية خلال المنافسات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، ورئيس لجنة العلاقات العامة والاسقبال، الجاهزية الكاملة لإقامة الحدث، مشددًا على توافر جميع الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح البطولة.

ومن المنتظر أن تنطلق المنافسات غدًا السبت وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في واحدة من أبرز البطولات العربية على أجندة ألعاب القوى خلال عام 2026، خاصة مع تزامنها مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس الاتحاد العربي لألعاب القوى.

الإسماعيلية البطولة العربية لألعاب القوى البطولة العربية لألعاب القوى 2026 ألعاب القوى استاد هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الدكتور هاني عودة

خطيب الرواق الأزهري بالمظلات: سيدنا أبو بكر الصديق ضرب المثل الأعلى في الحب والفداء

الدكتور أبو اليزيد سلامة

خطيب الأزهر: أسماء بنت أبي بكر جسدت أسمى معاني البر والرحمة وحافظت على سرية رحلة الهجرة

حكم صبغ الشعر باللون "الأسود الفحمي".. أمين الفتوى يجيب

حكم صبغ الشعر باللون "الأسود الفحمي".. أمين الفتوى يجيب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد