تفاصيل حفل الافتتاح الاستثنائي للبطولة العربية لألعاب القوى.. أغنية خاصة وحضور جماهيري لأول مرة

تتجه أنظار عشاق الرياضة العربية إلى مدينة الإسماعيلية، مساء السبت المقبل، حيث يحتضن استاد هيئة قناة السويس في تمام الساعة الثامنة مساءً حفل افتتاح البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة، في أجواء ينتظر أن تكون استثنائية وغير مسبوقة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تقرر فتح أبواب استاد هيئة قناة السويس أمام الجماهير لحضور حفل الافتتاح ومتابعة فعاليات البطولة، في خطوة تستهدف إشراك أبناء الإسماعيلية ومحبي ألعاب القوى في هذا العرس الرياضي العربي الكبير.



ويشهد حفل الإفتتاح مفاجآت فنية خاصة، تتضمن إقامة ولاول مرة تقديم الأغنية الرسمية للبطولة، إلى جانب مشاركة مطربة إيطالية في فقرة فنية مميزة، بالإضافة إلى ظهور فنان أغنية "الأبطال"، في عرض يجمع بين الفن والرياضة ليمنح الجماهير تجربة عالمية تليق بالحدث العربي الكبير.

ويقدم الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالتعاون مع "جوانا كونسلتنج"، والفنان العالمي الماحي، والمطربة الإيطالية AURORA، أغنية خاصة تحمل عنوان "الأبطال"، لتكون بمثابة نشيد جديد يجسد روح التحدي والطموح والانتصار التي تجمع أبطال الوطن العربي.

وتأتي الأغنية الجديدة كهدية من مصر إلى الرياضيين العرب المشاركين في البطولة، حيث تمزج بين الطابع العالمي والهوية العربية، في رسالة تؤكد قوة الرياضة في توحيد الشعوب وتعزيز قيم المنافسة الشريفة.

وأكدت الجهات المنظمة أن أغنية "الأبطال" ليست مجرد عمل فني، بل تمثل رسالة دعم وتحفيز للأبطال الشباب المشاركين في البطولة، وتجسد المكانة التي تحظى بها مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وحرصها على تقديم تجربة استثنائية تظل عالقة في ذاكرة الجماهير والوفود المشاركة.



وتقام البطولة خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري بمضمار وميدان هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة 15 دولة عربية هي: مصر، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، اليمن، سوريا، لبنان، العراق، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، وجيبوتي، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة تعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة كبرى البطولات العربية.



وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة، باعتبارها تجمع منافسات تحت 23 سنة وتحت 16 سنة، بما يمثل منصة لاكتشاف وصقل المواهب العربية الواعدة، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل بلدانهم في المحافل الدولية.