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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل الاستعدادات للاجتماع الفني للبطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية

الاستعدادات
الاستعدادات
الإسماعيلية انجي هيبة

 

تتواصل الاستعدادات النهائية لعقد الاجتماع الفني للبطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة، والمقرر إقامتها بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2026، وسط حالة من الجاهزية الكاملة لضمان خروج الحدث العربي الكبير بصورة تليق بمكانة مصر الرياضية.

ويشهد الاجتماع الفني حضور ممثلي الوفود العربية المشاركة، إلى جانب مسؤولي الاتحاد العربي لألعاب القوى واللجان المنظمة، حيث سيتم استعراض اللوائح الفنية الخاصة بالمنافسات، واعتماد قوائم اللاعبين، ومراجعة الجداول الزمنية للسباقات والمسابقات المختلفة، فضلاً عن مناقشة كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن جميع الترتيبات الخاصة بالاجتماع الفني تم الانتهاء منها، بما يضمن انطلاق المنافسات وفق أعلى المعايير الدولية، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها استاد هيئة قناة السويس، والذي يستضيف البطولة للمرة الأولى.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات العربية، في إطار حرص الاتحاد العربي لألعاب القوى على دعم المواهب الشابة وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة في المحافل القارية والدولية.

ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات البطولة بحفل افتتاح استثنائي يقام في الثامنة مساء  غدا السبت باستاد هيئة قناة السويس، بحضور كبار المسؤولين والقيادات الرياضية، في احتفالية تعكس قدرة مصر على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث الرياضية العربية.

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