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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مفاجأة فنية عالمية في البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية.. أغنية "الأبطال" تهدي لأبطال العرب

نجوم الأغنية
نجوم الأغنية
الإسماعيلية انجي هيبة


تشهد البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عامًا والأولى تحت 16 عامًا، والتي تستضيفها مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري على استاد هيئة قناة السويس، مفاجأة فنية عالمية غير مسبوقة، في إطار الاحتفالات المصاحبة لهذا الحدث الرياضي العربي الكبير.


ويقدم الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالتعاون مع "جوانا كونسلتنج"، والفنان العالمي الماحي، والمطربة الإيطالية AURORA، أغنية خاصة تحمل عنوان "الأبطال"، لتكون بمثابة نشيد جديد يجسد روح التحدي والطموح والانتصار التي تجمع أبطال الوطن العربي.
وتأتي الأغنية الجديدة كهدية من مصر إلى الرياضيين العرب المشاركين في البطولة، حيث تمزج بين الطابع العالمي والهوية العربية، في رسالة تؤكد قوة الرياضة في توحيد الشعوب وتعزيز قيم المنافسة الشريفة.
وأكدت الجهات المنظمة أن أغنية "الأبطال" ليست مجرد عمل فني، بل تمثل رسالة دعم وتحفيز للأبطال الشباب المشاركين في البطولة، وتجسد المكانة التي تحظى بها مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وحرصها على تقديم تجربة استثنائية تظل عالقة في ذاكرة الجماهير والوفود المشاركة.


ومن المنتظر، أن يتم الكشف عن الأغنية خلال فعاليات البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من 15 دولة عربية، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الحدث الذي يحول مدينة الإسماعيلية إلى عاصمة عربية لألعاب القوى، في أجواء احتفالية ورياضية مميزة.


ويترقب عشاق ألعاب القوى في الوطن العربي هذه المفاجأة الفنية، التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات المصاحبة للبطولة، في حدث يجمع بين الرياضة والفن تحت شعار واحد: "الأبطال".

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