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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استاد هيئة قناة السويس.. صرح عالمي يحتضن البطولة العربية لألعاب القوى وحفل افتتاح استثنائي غدا

استاد هيئة قناة السويس
استاد هيئة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة


تتجه أنظار الجماهير العربية إلى مدينة الإسماعيلية، التي تستضيف منافسات البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة، خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2026، على مضمار استاد هيئة قناة السويس، أحد أحدث وأبرز المنشآت الرياضية في مصر والشرق الأوسط.


ويتمتع استاد هيئة قناة السويس بإمكانيات عالمية وبنية تحتية متطورة، حيث يضم مضمارًا دوليًا لألعاب القوى، ومنشآت رياضية وخدمية متكاملة، وغرفًا مجهزة للحكام واللجان الفنية والوفود المشاركة، بما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات القارية والدولية الكبرى، وهو ما نال إشادة وفد الاتحاد العربي لألعاب القوى خلال جولاته التفقدية الأخيرة.


وتشهد البطولة مشاركة 15 دولة عربية، في حدث يعد الأضخم من نوعه، ويهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب العربية الواعدة، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الرياضة العربية في المحافل الدولية.


ومن المنتظر، أن يشهد استاد هيئة قناة السويس، في الثامنة مساء غد السبت، حفل افتتاح استثنائي وغير مسبوق، بحضور قيادات الاتحاد العربي لألعاب القوى وممثلي الاتحادين الدولي والأفريقي وعدد من الشخصيات الرياضية والتنفيذية البارزة.


ويتضمن حفل الافتتاح مفاجآت فنية خاصة، أبرزها تقديم الأغنية الرسمية للبطولة "الأبطال"، بمشاركة الفنان العالمي الماحي والمطربة الإيطالية "أورورا"، أغنية "الأبطال"، في عرض يجمع بين الفن والرياضة ويمنح الجماهير تجربة احتفالية عالمية تليق بحجم الحدث العربي الكبير. 

كما تقرر فتح أبواب استاد هيئة قناة السويس أمام الجماهير لأول مرة لحضور مراسم الافتتاح ومتابعة المنافسات.


ويؤكد تنظيم البطولة العربية لألعاب القوى على أرض الإسماعيلية حجم الطفرة التي تشهدها المنشآت الرياضية المصرية، وقدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانة مصر كواجهة رياضية رائدة في المنطقة العربية.

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