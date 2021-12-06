بطل ألعاب قوى من ذوي الهمم: النادي كان بيتي وكنت بحوش مصروفي عشان أجيب ملابس التدريب

قال محمود أحمد، بطل الجمهورية في ألعاب القوى من ذوي الهمم، ومقدم احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم، "اللي انتوا شوفتوه النهاردة ده تعب 3 سنين .. انا مبتدأ وجديد في المجال بس أنا في خلال الـ 3 سنوات دول عملت حاجات فيه ناس متعرفش تعملها .. وده بفضل الله".

وأضاف محمود أحمد خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية" سي بي سي"، قائلاً: "النادي ده كان بيتي التاني، وكنت بحوش عشان أجيب ملابس التدريب، والجزمة والتيشرتات".

وتابع بطل الجمهورية في ألعاب القوى من ذوي الهمم، قائلاً: "والدتي كانت ساعات بتساعدني بفلوس عشان أجيب جزمة، لأن الجزم كانت غالية عن باقي الملابس".

وحول حصوله على العديد من المداليات، علق محمود أحمد قائلاً: "المداليات الذهبية مفرقتش معايا، ولكن حصلت على مدالية فضية هي ديه اللي فرقت معايا لأنها كانت في بطولة وزعلت وقتها اني محصلتش على الذهبية بدلاً من الفضية".

وواصل بطل الجمهورية في ألعاب القوى من ذوي الهمم، قائلاً: "زعلت جداً وبدأت أتمرن أكتر عشان أحسس من أرقامي القياسية".