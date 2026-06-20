نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن وجود خلافات ما بين ترامب ونتنياهو

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية ، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب لديه بعض الخلافات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال فانس في تصريحات له : على قادة أمريكا أن يكونوا حذرين جدا وأن يتحركوا انطلاقا من مصلحتنا لا مصلحة أي دولة أخرى.

وأضاف فانس: ليس صحيحا أن كل انتقاد لقرارات وسياسات نتنياهو يقود إلى معاداة السامية.

وختم: يجب أن نكون حذرين جدا من وصف كل انتقاد بأنه كراهية لليهود وبعض داعمي إسرائيل لا يميزون بين مصالحنا ومصالح إسرائيل ويخلطون بين انتقاد حكومة معينة وكره اليهود.