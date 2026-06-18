بن غفير يرد على فانس بشأن إيران: "صفقة مع نازيّي القرن الحادي والعشرين"

ردّ إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، على انتقادات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس له، داعيًا إياه إلى محاربة إيران كما حاربت الولايات المتحدة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت في وقت سابق اليوم، انتقد فانس بن غفير ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لانتقادهما مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

وقال نائب ترامب : "لقد رأيتم أشخاصًا في النظام الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يهاجمون الاتفاقية. وأعتقد أن ردي عليهم سيكون: ما هو اقتراحكم بالتحديد؟ أنتم دولة يبلغ تعداد سكانها تسعة ملايين نسمة. لا يمكنكم حلّ جميع مشاكل الأمن القومي لديكم بالعنف فقط."

في منشور على موقع X باللغة الإنجليزية موجه إلى فانس، رد بن غفير قائلاً: "هذا هو الاقتراح... التعامل مع النازيين في القرن الحادي والعشرين، تمامًا كما تعاملت الولايات المتحدة مع النازيين في القرن العشرين".