ترامب: نتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، أن ينتظر التزام بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات وكذلك في لبنان بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وقال الرئيس الأمريكي : "نتوقع وقفًا تامًا لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل".

يأتي هذا الإعلان، المنشور على موقع "تروث سوشيال"، في ظل تصاعد الغضب الأمريكي تجاه إسرائيل بسبب الخسائر في صفوف المدنيين في لبنان جراء الحرب ضد حزب الله.

وكتب ترامب: "تلتزم الولايات المتحدة بالسلام، ونشجع جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط على مواصلة التزامهم بالسماح لمفاوضاتنا بالتقدم بسلاسة".

ومع ذلك، لم تدعُ الولايات المتحدة إسرائيل علنًا وبشكل صريح إلى الانسحاب من جنوب لبنان، على الرغم من أن مذكرة التفاهم الموقعة هذا الأسبوع تنص على الوقف الدائم للعمليات العسكرية في لبنان. وقد أصرت إسرائيل على أنها غير ملزمة بمذكرة التفاهم وأنها لن تسحب قواتها من لبنان.