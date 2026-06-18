الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، اليوم الخميس.

وجاء في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للقيادة المركزية على منصة "إكس": "رفعت القوات الأمريكية اليوم الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، امتثالاً لتوجيهات الرئيس".

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية "لا تعيق عبور السفن القادمة من الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان أو المتجهة إليها، وقد توقفت جميع جهود فرض الحصار العسكري الأمريكي".

واختتمت "سنتكوم" بيانها قائلة إن السفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاق وبقائها سارية وفعالة.