النقد الدولي والنمسا يجددان اتفاقية معهد فيينا المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء القدرات

أعلن صندوق النقد الدولي والسلطات النمساوية، اليوم، تجديد اتفاقية التعاون المشترك بشأن "معهد فيينا المشترك" (JVI)، في خطوة تؤكد مجدداً على الدور الراسخ للمعهد كمركز عالمي للتعلم الاقتصادي، والحوار السياساتي، والتعاون الدولي.

وقع الاتفاقية التي تمدد العمل المشترك بين الطرفين لأربع سنوات قادمة (حتى عام 2030) كل من: كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وماركوس مارترباور وزير مالية النمسا، بالإضافة إلى مارتن كوخر محافظ البنك المركزي النمساوي (OeNB)، ونائبته إيديلتراود ستيفتينجر.

يهدف تجديد هذه الاتفاقية إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها عام 2026، حيث سيركز المعهد في المرحلة المقبلة على قضايا محورية تواجه الاقتصاد العالمي.

وفي تعليق لها عقب التوقيع، صرحت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: بأن الاستثمار في الجيل القادم من صناع السياسات يعد أمراً حاسماً في عالمنا اليوم المليء بالمتغيرات. إن التحديات الراهنة، مثل الطفرة الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتطلب استجابة سريعة ومؤسسات قوية، وهو ما يسعى معهد فيينا لتحقيقه.

يُعد معهد فيينا المشترك، الذي تأسس عام 1992، أقدم مركز إقليمي مستقل للتدريب ضمن شبكة تطوير القدرات العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي، ويسهم المعهد بشكل مباشر في دعم الاقتصادات الناشئة عبر توفير التدريب عالي المستوى لمسؤولي القطاع العام والبنوك المركزية.