ماذا قال خامنئي عن الاتفاق مع أمريكا؟ أول رسالة للمرشد الإيراني بعد توقيع مذكرة التفاهم

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في أول تعليق له على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، : "كان لي رأي مختلف، لكنني وافقت".

ووجّه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أول رسالة له إلى الشعب الإيراني منذ توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، قال فيها "كما تعلمون، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي هو من استخدم، بدافع الضعف والحاجة، جميع الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف خامنئ: "كان لي رأي مختلف (بشأن مذكرة التفاهم)، لكنني وافقت عليها نظراً لالتزام الرئيس بيزشكيان بالحفاظ على حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنه لا توجد أي دفعة بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" أن الاتفاق مع إيران نجاح وانتصار للولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إنه من السابق لأوانه معرفة من سيدعم صندوق الـ300 مليار دولار المخصص لإيران في اتفاقية السلام.

وامتنع نائب ترامب، عن الإفصاح عن الجهة التي ستمول مبلغ الـ300 مليار دولار الذي قد يُدفع لإيران كجزء من هدنة دائمة، مصرحًا للصحفيين بأنه من السابق لأوانه تحديد ذلك بشكل قاطع في المفاوضات.