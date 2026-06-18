امتنع عن الجهة الممولة.. ترامب: لن ندفع لإيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا توجد أي دفعة بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" أن الاتفاق مع إيران نجاح وانتصار للولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إنه من السابق لأوانه معرفة من سيدعم صندوق الـ300 مليار دولار المخصص لإيران في اتفاقية السلام.

وامتنع نائب ترامب، عن الإفصاح عن الجهة التي ستمول مبلغ الـ300 مليار دولار الذي قد يُدفع لإيران كجزء من هدنة دائمة، مصرحًا للصحفيين بأنه من السابق لأوانه تحديد ذلك بشكل قاطع في المفاوضات.

وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "هناك رغبة كبيرة من العالم العربي وخارجه في التدخل في ملف إيران إذا ما التزمت بحسن السلوك. ولكن، كما ذكرت، هذا الأمر سابق لأوانه لأنه يفترض تحولًا في السلوك الإيراني".

وواجهت الإدارة الأمريكية انتقادات حادة من المتشككين، حتى داخل الحزب الجمهوري، بشأن الصندوق المحتمل، على الرغم من إصرار فانس والرئيس دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تساهم فيه.

وقال فانس: "ما نقوله هو أنه إذا التزمتم بالقواعد وإذا أراد الإماراتيون أنفسهم بناء محطة طاقة، فسوف نقوم برفع العقوبات اللازمة لجعل ذلك ممكناً".