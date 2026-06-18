فانس يوبخ إسرائيل: لا تهاجموا الحليف الوحيد الذي يدعمكم.. ودفاعاتكم بأموال أمريكية

انتقد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، مسئولين إسرائيليين هاجموا مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.

وقال دي فانس : "ترامب هو رئيس الدولة الوحيد الذي يُظهر حاليًا تعاطفًا مع إسرائيل، لو كنتُ عضوًا في الحكومة الإسرائيلية، لما هاجمتُ الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع".

وأضاف: "الرسالة الثانية التي أودّ توجيهها لبعض أعضاء الحكومة هي أن ثلثي التدابير الدفاعية التي حمت وطنكم صُنعت بأيد أمريكية ومُوّلت بأموالنا. مشكلة إسرائيل ليست ترامب. على كل من يعتقد في إسرائيل أن أكبر مشكلة تواجه بلاده هي الرئيس الأمريكي أن يستيقظ من غفلته ويدرك الواقع".

وشن نائب الرئيس الأمريكي، هجوما لاذعا ضد وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسئيل سموتريش، بسبب معارضتمها للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أنهى الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وقال دي فانس في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "ربما فاتني الأمر، لكنني لا أعتقد أن نتنياهو نفسه انتقد الاتفاق بشكل مباشر. أعتقد أنه أكثر إلماماً بتفاصيله".

وأضاف نائب ترامب : "هاجم أشخاص في نظامهم، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاتفاق. ردي عليهم هو: ما اقتراحكم تحديداً؟ لا يمكنكم حل جميع مشاكل الأمن القومي بالقتل".