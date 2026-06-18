إيران تكشف مفاجأة بشأن فرض الرسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

كشف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الخميس عن مفاجأة بشأن البنود المتعلقة بمضيق هرمز، في الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن.

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه وفقًا لمذكرة التفاهم مع أمريكا لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يومًا، مضيفا أن طهران ستتكفل بتغطية الرسوم خلال تلك الفترة، إلى جانب أن إجراءات إزالة الألغام ستُنفذ بموجب مذكرة التفاهم.

وأوضح مجلس الأمن القومي الإيراني، أن سلطة مضيق هرمز ستعلن التفاصيل الفنية المتعلقة بالمرور، وكُلفت بإصدار التصاريح بأسرع وقت ممكن، وسيتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيًا، لافتا إلى أنه يجب على السفن المرور في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، اليوم الخميس.

وجاء في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للقيادة المركزية على منصة "إكس": "رفعت القوات الأمريكية اليوم الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، امتثالاً لتوجيهات الرئيس".

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية "لا تعيق عبور السفن القادمة من الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان أو المتجهة إليها، وقد توقفت جميع جهود فرض الحصار العسكري الأمريكي".