بدء اختبارات وظائف مدارس النيل المصرية الدولية اليوم .. وتنبيه عاجل للمتقدمين

أصدرت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً للمتقدمين لـ وظائف مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى 2024 - 2025

حيث أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تحديد موعد لإجراء الاختبار التخصصي الخاص بـ وظائف مدارس النيل المصرية الدولية اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 من الساعة 7:00 مساء، مع التأكيد على التفاصيل الآتية:

استخدام جهاز كمبيوتر لإجراء الاختبار ولا يوصى باستخدام الموبايل.

التأكد من شحن بطارية الجهاز المستخدم واستقرار خدمة الانترنت به قبل موعد إجراء الاختبار.

وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بكم أثناء إجراء الاختبار، حيث أن الاختبار يبدأ عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بكم وكلمة المرور المرسلة إليكم على الإيميل المسجل عند التقديم.

ضرورة مراجعة الإيميل الخاص بكم للحصول على كلمة المرور "صندوق الوارد والبريد الغير مرغوب به (Spam)".

في حالة الدخول للاختبار، لا يمكن إعادة الدخول للاختبار مرة أخرى على جهاز آخر بعد تسجيل الدخول.

بالنسبة لمواد اللغة الإنجليزية والفرنسية، يرجى التأكد من وجود سماعة رأس وقت الاختبار للإجابة على أسئلة الاستماع.

يفضل استخدام متصفح Google Chrome.

في حالة عدم وضوح الصورة، يرجى إعادة تحميل الصفحة Refresh Or Press F5.

وكانت قد أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن وظائف خالية للمعلمين، حيث كتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بدء قبول طلبات التقديم في وظائف مدارس النيل المصرية الدولية ، لتوظيف للمهنيين المؤهلين والمعلمين المتخصصين بالفروع الآتية: (أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الأقصر الجديدة، أسوان الجديدة) للعام الدراسي 2024-2025.

رابط التقديم في وظائف مدارس النيل المصرية الدولية

وقالت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية ، إنه يمكن الآن الدخول على رابط وظائف مدارس النيل المصرية الدولية ، للتقديم والإطلاع على متطلبات الوظائف من خلال الضغط على : https://nes.moe.gov.eg/Edumaster/jobs

وأوضحت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية أنه يمكن لمن يهمه الأمر الآن، الإطلاع على تفاصيل وظائف وظائف مدارس النيل المصرية الدولية المتاحة ومتطلباتها من خلال الضغط على :

https://nes.moe.gov.eg/.../NEIS-Jobs-Announcement-2024...