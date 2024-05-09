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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الترم الثاني 2024.. ويطمئن على وضوح الأسئلة

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المميزة للغات، التابعة لإدارة بدر التعليمية؛ وذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته داخل المدرسة، التى يؤدى الامتحانات بها عدد ٣٥٥ طالبا وطالبة بالمراحل المختلفة بصفوف النقل، بتفقد لجان امتحان الصف الرابع والصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة الرياضيات.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك لجان امتحانات الصف الأول الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية، ولجان الصف الثانى الإعدادى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
 
واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أية مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من لجان الصف الثانى الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

وقد اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أيضا على على أداء الطلاب للامتحانات، فى إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024

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