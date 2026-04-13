رامز جلال يستعيد ذكرياته مع قردة ليفل الوحش

استعاد الفنان رامز جلال، ذكرياته مع "أنثى القرد" التي كانت تظهر معه في برنامج المقالب الذي قدمه في موسم رمضان 2026.

ونشر رامز جلال، صورة تجمعه مع القردة التي كانت تظهر معه في حلقات برنامج "رامز ليفل الوحش"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "واحشاني يا توتا ومشاعري مكبوتة".



وينتظر الفنان رامز جلال طرح فيلمه الجديد "بيج رامي" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

الفيلم بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.