صدمة تقلب الموازين في الزمالك قبل إياب بلوزداد

فضل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، خروج خوان بيزيرا لاعب الفريق بعد إصابته بشد خفيف أمام فريق شباب بلوزداد بذهاب دور نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية.

ويشكل خوان بيزيرا أحد أهم أسلحة الزمالك في خط الهجوم ونجح في تسجيل هدف الفوز على الفريق الجزائري في ذهاب الكونفيدرالية.

وتعرض بيزيرا للإصابة بشد في العضلة الخلفية وخرج بين شوطي المباراة بقرار طبيب الفريق الذي أخبر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك بضرورة عدم استكمال خوان بيزيرا للمباراة وإلا سيفقد جهوده لنهاية الموسم.

وقرر معتمد جمال على الفور استبدال اللاعب خوفاً من تفاقم الإصابة نظراً لعدم وجود بديل قوي له داخل الفريق إضافة لتأثيره الكبير في شكل الخط الهجومي بالكامل.

ويبذل الجهاز الطبي لنادي الزمالك قصارى جهده من أجل تجهيز اللاعب للمباريات ولكن معتمد جمال يبحث بالفعل عدم مشاركة خوان بيزيرا في لقاء الإياب أمام شباب بلوزداد خوفاً عليه من تجدّد الإصابة على أن يكون بديلاً حال احتياج الفريق له.

رؤية معتمد جمال في هذا الأمر تتلخص في ضرورة الحفاظ على كافة العناصر الأساسية من الإصابات وهو ما فعله من قبل مع أحمد فتوح حينما أخرجه في مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي.