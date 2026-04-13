شيكو بانزا يعود للتدريبات في الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

يستعد شيكو بانزا للعودة من جديد لتدريبات نادي الزمالك، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة.

يستأنف فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بقيادة معتمد جمال، التدريبات الجماعية اليوم ،استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء العودة المرتقب أمام شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك عادت إلى مصر مساء السبت في رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات، عقب مواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي،

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.