غدا.. قصور الثقافة تطلق قافلة للمسرح المتنقل لدعم المواهب بقرى سيوة

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، غدا الثلاثاء، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، بقرية المراقي التابعة لمركز سيوة بمحافظة مطروح، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية.

تستمر فعاليات القافلة الثقافية لمدة ثلاثة أيام، وتشمل مجموعة من الورش الفنية والحرفية، منها: تعليم الرسم، تصميم عرائس بقماش الجوخ، تعليم فن الأوريجامي، الكونكريت، والكروشيه، إلى جانب ورشة لتعليم الخياطة، وأخرى لعمل مشغولات يدوية بالخرز، وغيرها.



كما تشمل الأنشطة عروضا لمسرح العرائس، لقاءات توعوية، وفقرات اكتشاف مواهب، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقة سيوة للإنشاد الديني.

تنفذ القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح، وتنتقل فعالياتها إلى قرية أبو شروف، في الفترة من 19 حتى 21 أبريل الجاري، متضمنة الورش نفسها، وفقرات اكتشاف المواهب، والعروض الفنية.