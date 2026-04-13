فرح يوسف وحمزة العيلي وسارة رزيق في لجنة تحكيم أفلام ذات أثر بمهرجان أسوان

أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجنة تحكيم مسابقة "أفلام ذات أثر" في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلي 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة "أفلام ذات أثر" الفنانة "فرح يوسف" وهي وجه سينمائي يجمع بين الموهبة الثرية والحضور، حيث صقلت تجربتها في البدايات عبر السينما القصيرة والمستقلة بأفلام مثل "النشوة في نوفمبر" مع الراحل محمود عبد العزيز والمخرجة عايدة الكاشف، و"الشغالة"، و"بيت من لحم".

وبرزت فرح كأحد أبرز وجوه السينما البديلة والمستقلة في أعمال نالت تقديراً نقديّاً واسعاً مثل أفلام "عين شمس"، و"بلد البنات"، و"الماجيك"، و"الشتا اللي فات"، وصولاً لفيلم "زهرة الصبار".

وبذكاء فني، استطاعت فرح الموازنة بين السينما النخبوية والأعمال الجماهيرية التجارية؛ فشاركت في أفلام"مافيش غير كده"، و"ورقة شفرة"، و "إبراهيم الأبيض"، وتألقت مؤخراً في الدراما التلفزيونية، مؤكدةً قدرتها على التلون وتقديم شخصيات مركبة، لتظل نموذجاً للفنانة التي تختار أدوارها بعناية، محافظةً على بصمتها الخاصة.

وتضم لجنة تحكيم أفلام ذات أثر أيضا الفنان حمزة العيلي وهو نموذج للممثل الذي صقلت المسارح موهبته؛ حيث كانت بداياته المسرحية القوية هي القوة الدافعة التي لفتت أنظار المخرجين إليه، وتنامت موهبة العيلي وحضوره مع كل عمل جديد، محققاً رابطاً وثيقاً مع الجمهور بفضل قدرته على التلون والتقمص الكامل.

ومن أبرز أعمال "حمزة العيلي" التي شكلت محطاتٍ فارقةً في مسيرته : "ابن حلال" (شخصية مسكر)، "الكبير أوي"، فيلم "إكس لارج"، فيلم "على جثتي"، و"أهل كايرو"، كما أظهر حضوراً استثنائياً في أعمال مثل "بدل الحتوتة تلاتة" وفيلم "يوم وليلة" ومسلسل "رسالة الإمام" ومسلسل "حكاية نرجس" الذي حقق نجاح كبير في رمضان الماضي ، واستطاع أن يثبت أن التأسيس المسرحي الرصين يمنح الممثل أدواتًا تمكنه من التميز في السينما والدراما التلفزيونية على حد سواء، ليصبح صوتًا فنيًا يحظى بتقدير نقدي وجماهيري واسع.

وتضم اللجنة أيضاً المخرجة والكاتبة "سارة رزيق" التي درست الموسيقى وحصلت على دبلومة من المعهد العالي للكونسرفتوار عام 2009، ثم حصلت على بكالوريوس الإخراج من المعهد العالي للسينما عام 2013، وتلاها دبلومة دراسات عليا في الإخراج عام 2015.

وأخرجت "سارة رزيق" عدة أفلام قصيرة، من أبرزها فيلم "فردة شمال" (2013)، الذي حصد أكثر من 30 جائزة من مهرجانات محلية ودولية، ولا يزال يُعرض حتى اليوم في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، الهند، وعدة دول عربية.

وعلى مدار أكثر من 16 عامًا في صناعة السينما، عملت "سارة رزيق" كمساعد مخرج في العديد من الأفلام والمسلسلات، وتعاونت مع عدد من أبرز المخرجين في المجال، وقدمت مؤخرًا أول أفلامها الروائية الطويلة كمخرجة ومؤلفة بعنوان "ولنا في الخيال… حب؟"، والذي عُرض في دور العرض في مصر والوطن العربي مؤخراً.

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

شم النسيم.. هل هذه المناسبة لها أصول مخالفة للإسلام؟.. الإفتاء توضح

شم النسيم.. هل هذه المناسبة لها أصول مخالفة للإسلام؟

وزير الأوقاف يشهد افتتاح المسابقة الوطنية الحادية والخمسين لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بجمهورية الفلبين

وزير الأوقاف يشهد افتتاح المسابقة الـ51 لحفظ القرآن بالفلبين

رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف لبحث تدريب القضاة الشرعيين بأكاديمية الأوقاف الدولية

رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف لبحث تدريب القضاة الشرعيين

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد