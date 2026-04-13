لو الفيزا اتسحبت.. خطوات استعادة البطاقة من ماكينة ATM
بالصور | الصقار : الوفد في طريقه ليصبح أول حزب رقمي بمصر
أنشطة ترفيهية في شم النسيم.. إقبال كبير على فعاليات الشباب والرياضة بالقناطر الخيرية
تواصل تدفق شحنات الترانزيت من الرورو بميناء دمياط إلى الخليج | صور
الجو ربيع.. حدائق نمرة 6 بالإسماعيلية قبلة الزوار في احتفالات شم النسيم
مخطط إسرائيلي لبناء كنيس يهودي داخل ساحات المسجد الأقصى
صدمة تقلب الموازين في الزمالك قبل إياب بلوزداد
الصلاة في المواصلات .. فتوى تحسم الأمر بعد تساؤلات جماهيرية
دا كلام الدكاترة | تطور مفاجئ في حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية .. خاص
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
نتنياهو: نعمل على إنشاء حزام أمني بجنوب لبنان وندعم الحصار الأمريكي لإيران
الزمالك يطارد المستحيل .. وثنائية تاريخية على بعد لحظات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

محمد نبيل

التقى الممثل النرويجي أندرس دانييلسن لي بجمهور مهرجان إسطنبول السينمائي ضمن فعاليات الدورة الـ45، وتحدث في ندوة خاصة استضافها Soho House، في حوار كشف خلاله عن منهجه في بناء الشخصيات، مستندًا إلى خبرته السينمائية الممتدة، من أفلامه «أوسلو، 31 أغسطس» إلى «أسوأ شخص في العالم»، وصولًا إلى أحدث أعماله Everybody Digs Bill Evans.
 

الندوة جاءت بالتزامن مع عرض الفيلم في المهرجان، بدت فرصة نادرة للاقتراب من أحد أكثر ممثلي السينما الأوروبية المعاصرة حساسية وعمقًا في الأداء. 

الممثل الشهير المعروف بتعاونه المتكرر مع المخرج النرويجي يواكيم ترير في ما يُعرف بـ«ثلاثية أوسلو»، تحدث عن انجذابه إلى الشخصيات المركبة التي تتحرك في مناطق الشك، الوحدة، والانكسار النفسي، وهي السمات التي طبعت أبرز أدواره السينمائية.

واستعرض الممثل النرويجي خلال الندوة تجربته في تجسيد أسطورة الجاز بيل إيفانز في فيلم Everybody Digs Bill Evans، موضحًا أن التحدي لم يكن في تقليد الشخصية بقدر ما كان في الإمساك بجوهرها الإنساني وتناقضاتها الداخلية. وأشار إلى أن الفيلم يتعمد الابتعاد عن القوالب التقليدية للسيرة الذاتية، مفضلًا الاقتراب من المناطق الهشة في حياة الفنان، حيث يتجاور الإبداع مع العزلة، والانضباط الفني مع الفوضى الشخصية.
 

أكثر ما ميز الحوار كان حديث لي عن العلاقة بين مهنته كممثل وعمله كطبيب، إذ رأى أن الاحتكاك اليومي بالبشر في لحظات ضعفهم القصوى منحه قدرة إضافية على قراءة التفاصيل النفسية الدقيقة للشخصيات. هذا المنظور الإنساني العميق يفسّر إلى حد كبير حضوره الهادئ والمكثف على الشاشة، وقدرته على تحويل الصمت والنظرة العابرة إلى طبقات كاملة من المعنى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

أرشيفية

كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي

ترشيحاتنا

المؤتمر العلمي السنوي لأكاديمية الشرطة

أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في المؤتمر العلمي السنوي لأكاديمية الشرطة

أكاديمية البحث العلمي

البحث العلمي تعلن عن عقد ويبينار دولي حول النشر العلمي وتعزيز تأثير البحوث الإفريقية

البابا تواضروس والآباء الرهبان

البابا تواضروس يشارك رهبان وادي النطرون احتفالات شم النسيم | صور

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد