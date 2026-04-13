بالصور | الصقار : الوفد في طريقه ليصبح أول حزب رقمي بمصر

أكد الدكتور محمد الصقار، مستشار التحول الرقمي للجهات السيادية، أن الدولة المصرية تضع ملف التحول الرقمي على رأس أولوياتها الاستراتيجية، كما أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر وخاص من رئيس الجمهورية، كونه أداة رئيسية للتسهيل على المواطن المصري وزيادة الواردات الدولة، مشيراً إلى أن مصر وصلت لمرحلة متقدمة جداً في هذا المسار رغم الزيادة السكانية وحجم التحديات الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتور محمد الصقار، على إستمارة عضوية حزب الوفد ،بحضور الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، الذى أكد على دعمه للشباب ،بإعتبارهم أمل المستقبل ومشددا على ضرورة تدريبهم وتثقفيهم سياسيا وفى كافة المجالات .

وشبّه الدكتور الصقار التحول الرقمي بـ "مجال الطب" في تشعبه وتعقيده، مؤكداً أنه ليس مجرد أجهزة كمبيوتر أو لوحات مفاتيح، بل هو منظومة متكاملة تبدأ من رفع وعي المواطن، كما يجب على المواطن أن يدرك الفوائد المباشرة التي ستعود عليه، والتي وصفها بعلاقة (Back to Back) بين الفرد والدولة؛ فالمواطن يستفيد من تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، والحفاظ على حقوقه القانونية والمالية.

وأوضح الصقار أن الرؤية الرئاسية تهدف من خلال التحول الرقمي إلى تمكين القيادة من معرفة "حال الناس" بدقة، وهذا لا يتأتى إلا عبر تكامل الجهات الحكومية وتوحيد مراكز المعلومات، مما يتيح استخراج تقارير لحظية ودقيقة للسيد الرئيس تعكس وضع المواطن في كافة القطاعات، سواء في وزارة المالية، التموين، أو الشباب والرياضة.

وكشف مستشار التحول الرقمي بأن هناك إنجازات ملموسة واستراتيجيات عابرة للزمن حول موعد تحول مصر إلى دولة بلا أوراق، مستندًا إلى رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى وجود استراتيجيات ممنهجة تتضمن مؤشرات أداء (KPIs) واضحة.

وأوضح أن هناك ثلاث محطات رئيسية:

استراتيجية 2020: والتي تم تنفيذ العديد من مستهدفاتها بالفعل، وظهرت نتائجها في نجاحات باهرة بوزارة الداخلية، حيث تلاشت الطوابير الطويلة وتيسرت الخدمات بشكل غير مسبوق.

استراتيجية 2025 و2030: وهي خطط جارية تستهدف تعميق التحول الرقمي في مفاصل الدولة، كما نرى الآن في إنجازات وزارة العدل والنيابة العامة، وتحديداً في ملف نيابة الأسرة واستخراج المستندات الرسمية.

وكشف الدكتور الصقار عن رؤية طموحة لحزب الوفد تحت قيادة الدكتور السيد بدوي، تهدف إلى جعل "الوفد" أول حزب رقمي في جمهورية مصر العربية، مشيرًا بأن هناك استراتيجية رقمية شاملة سيتم الإعلان عنها قريباً، تستهدف خدمة المواطنين من سن 7 سنوات وحتى 60 عاماً، مؤكداً أن هذه الخدمات لن تقتصر على أعضاء الحزب فقط، بل ستكون متاحة "للوفديين وغير الوفديين" على حد سواء.

واختتم الدكتور محمد الصقار حديثه بتوجيه دعوة وطنية للمصريين بضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية، وحذر من الانسياق خلف "القوى المحبطة"، مؤكداً أن وضع مصر الحالي، مقارنة بالعديد من الأوضاع المحيطة في المنطقة العربية، هو وضع قوي ومتقدم يدعو للفخر والثقة في المستقبل الرقمي للدولة.

الدكتور محمد الصقار مستشار تقني رفيع المستوى متخصص في التحول الرقمي للجهات الحكومية والسيادية، يمتلك خبرة دولية واسعة في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة Oracle.

يتمتع بسجل مهني قوي في قيادة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وفق أحدث المعايير العالمية، مع خبرة مباشرة في التعامل مع الجهات السيادية والبيئات عالية الحساسية.