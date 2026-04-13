لو الفيزا اتسحبت.. خطوات استعادة البطاقة من ماكينة ATM
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن خطوات استعادة بطاقة الفيزا من ماكينة ATM  ، حيث يتعرضون إلى سحب الفيزا بشكل مفاجئ أثناء إجراء عملية في الماكينة  خاصة عند ابتلاع البطاقة البنكية وعدم خروجها مرة أخرى.

وقد يتكرر هذا الموقف مع عدد كبير من العملاء لأسباب مختلفة، مثل أعطال فنية في الماكينة، أو انتهاء صلاحية البطاقة، أو حتى بسبب إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة أكثر من مرة.

وبحسب ما نشره موقع «banken verband»، هناك خطوات محددة وذكية يمكن أن تنقذ الموقف بسرعة وتحافظ على أمان الحساب البنكي، وتضمن استعادة البطاقة أو استخراج بديل لها.

1- لا تحاول إخراج البطاقة بالقوة

أول رد فعل قد يفكر فيه البعض هو محاولة إدخال أداة معدنية أو بلاستيكية لسحب البطاقة يدويًا، لكن هذا التصرف خاطئ للغاية، لأنه قد يتلف الماكينة بالكامل أو يؤدي إلى فقدان البطاقة بشكل نهائي داخلها.

2- تأكد من إلغاء العملية

في أحيان كثيرة تكون الماكينة ما زالت في وضع انتظار، لذلك يُنصح بالضغط على زر الإلغاء ومتابعة الشاشة بضع ثوانٍ، فقد يتم إخراج البطاقة تلقائيًا بعد انتهاء العملية.

3-راقب شاشة الماكينة بعناية

قد تُظهر الشاشة رسالة تشرح السبب وراء احتجاز البطاقة، مثل انتهاء صلاحيتها أو قرار البنك بالاحتفاظ بها لأسباب أمنية، هذه الرسالة قد تساعدك على تحديد الخطوة التالية.

4- لا تغادر الماكينة مباشرة

إذا كانت الماكينة موجودة أمام أحد فروع البنك أو بالقرب من حارس أمن، فمن الأفضل إبلاغه بالموقف على الفور.

في بعض الحالات، يستطيع موظفو البنك التدخل سريعًا لمساعدتك أو توضيح ما يجب فعله.

5- اتصل بخدمة العملاء فورًا

الاتصال برقم خدمة العملاء المخصص للبنك خطوة ضرورية لتأمين حسابك.

هذا الرقم عادة ما يكون مدونًا على ظهر البطاقة أو متاحًا عبر موقع البنك الرسمي، يمكنك طلب إيقاف البطاقة مؤقتًا حتى يتم استرجاعها، لتفادي أي محاولات سحب غير قانونية من حسابك.

6- التوجه إلى أقرب فرع للبنك

إذا لم تتمكن من استعادة البطاقة بشكل فوري، فالحل النهائي هو زيارة أقرب فرع للبنك، هناك يمكنك تقديم طلب لإعادة إصدار بطاقة جديدة أو استلام بطاقتك في حال استخراجها من الماكينة لاحقًا.

