الحالة الصحية حرجة | خالد الغندور : ادعوا لـ حسن المستكاوي يا جماعة

كشف الإعلامي خالد الغندور تطورات الحالة الصحية للناقد الرياضي حسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك : أتمنى من الجميع الدعاء للأستاذ حسن المستكاوي فهو في حالة صحية حرجة.

وعلق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على رحيل محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: “‏رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم يعد خبرا وكلام ولكن إعلان ليفربول وكلمات صلاح هما الدرس وهما العقلية الاحترافية وهما الاحترام ، وهما الثقافة .. ثقافة إعلام ليفربول وثقافة محمد صلاح . انه الفهم النظيف الجميل للعلاقة بين لاعب وبين ناديه . نقطة وكفاية كده”.