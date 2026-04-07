حسن المستكاوي يوجه رسالة قوية لمحمود الخطيب بشأن إدارة الأهلي

وجه حسن المستكاوي رسالة حاسمة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حول أسلوب الإدارة في ظل فترة التخبط التي يعاني منها الفريق مؤخرًا، وسوء النتائج والخروج المبكر من البطولات.

وقال المستكاوي، في تصريحات تليفزيونية: "كابتن محمود الخطيب، إنت بتختار ناس عشان يديروا، وبالتالي اترك كل واحد يدير ويأخذ القرار الخاص به. هذا ما تعلمته من مؤسستي، كل رئيس قسم متاح له اتخاذ القرار".

وأضاف: "واضح إن كل مدير كرة أو مدير إدارة أو مشرف عام أو عضو مجلس إدارة، كل واحد هو صاحب القرار. الأربعة مش هيأخذوا قرار إلا بعد موافقة رئيس النادي، هذا غير صحيح، مينفعش".

وتابع المستكاوي: "كل من في منصب يجب أن يتحمل مسؤولية قراره، سواء في الأسكاوتنج أو غيره. النادي الأهلي مؤسسة ناجحة وكبيرة، وسبق وأن قدمت الكثير، ومن المهم أن يكون كل شخص قادر على اتخاذ القرار لضمان استمرار النجاح والمستوى العالي للنادي".