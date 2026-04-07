نجم الأهلي السابق: سيد عبد الحفيظ أنقذني من الحبس

أكد مصطفى عفروتو، نجم الأهلي السابق، في لقاء مع الإعلامي إيهاب الخطيب، أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي، هو الشخص الوحيد الذي وقف بجانبه في أزماته، مشدداً على أنه أنقذه من السجن بفضل تدخله ودعمه في وقت صعب.

وكشف الإعلامي أحمد جلال عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تصريحات مصطفى عفروتو، نجم الأهلي السابق، في لقائه مع الإعلامي إيهاب الخطيب.

وقال عفروتو :"سيد عبد الحفيظ أنقذني من الحبس".

على جانب أخر يعقد ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مرتقبة مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لترتيب خطة العمل الخاصة بالفترة المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي: اجتماع بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب، خلال ساعات لتهيئة الأجواء وتقديم كل سبل الدعم، قبل المباريات الحاسمة في دوري الـ 7 الكبار".